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Енисей-М - Волна

19.10.2021, Вторник, 12:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Енисей-М - Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Волна 3:2 Енисей-М
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