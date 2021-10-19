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Чертаново - Муром

19.10.2021, Вторник, 16:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Чертаново - Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Муром 4:0 Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
25 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Чертаново 2:0 Муром
13 тур
14 октября, суббота 14:00 Муром 2:0 Чертаново
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