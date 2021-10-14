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Зенит-2 - Красава

14.10.2021, Четверг, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур Зенит-2 - Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 16:00 Красава 6:0 Зенит-2
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