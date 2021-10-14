Введите ваш ник на сайте

Волна - Шинник

14.10.2021, Четверг, 17:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур Волна - Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 18:00 Шинник 3:0 Волна
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 18:00 Волна 0:0
(5:4)п		 Шинник
...
  • Читайте нас: 