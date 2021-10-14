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Муром - Енисей-М

14.10.2021, Четверг, 18:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур Муром - Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 13:00 Енисей-М 1:1 Муром
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