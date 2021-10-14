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Торпедо Вл - Олимп-Долгопрудный-2

14.10.2021, Четверг, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур Торпедо Вл - Олимп-Долгопрудный-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
6 тур
20 августа, пятница 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 3:1 Торпедо Вл
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