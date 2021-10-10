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Кайрат - Зенит-2

10.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 15 тур Кайрат - Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 15:00 Зенит-2 1:2 Кайрат
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