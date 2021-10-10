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Знамя Труда - Волна

10.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 15 тур Знамя Труда - Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Волна 1:0 Знамя Труда
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