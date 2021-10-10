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Чертаново - Казанка

10.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 15 тур Чертаново - Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
5 тур
16 августа, понедельник 17:00 Казанка 0:1 Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
30 марта, пятница 19:00 Казанка 0:2 Чертаново
5 тур
18 августа, пятница 18:00 Чертаново 3:0 Казанка
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