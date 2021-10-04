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Зенит-2 - Динамо СПб

04.10.2021, Понедельник, 13:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 14 тур Зенит-2 - Динамо СПб
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 17:00 Динамо СПб 2:0 Зенит-2
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