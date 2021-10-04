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Динамо-2 - Шинник

04.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 14 тур Динамо-2 - Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 18:00 Шинник 3:0 Динамо-2
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