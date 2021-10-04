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Казанка - Енисей-М

04.10.2021, Понедельник, 17:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 14 тур Казанка - Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
4 тур
6 августа, пятница 09:00 Енисей-М 2:1 Казанка
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