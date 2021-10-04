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Олимп-Долгопрудный-2 - Химик

04.10.2021, Понедельник, 15:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 14 тур Олимп-Долгопрудный-2 - Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 16:00 Химик 2:0 Олимп-Долгопрудный-2
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