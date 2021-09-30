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Кайрат - Балтика-БФУ

30.09.2021, Четверг, 16:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Кайрат - Балтика-БФУ
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Балтика-БФУ 2:1 Кайрат
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