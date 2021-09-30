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Динамо СПб - Луки-Энергия

30.09.2021, Четверг, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Динамо СПб - Луки-Энергия
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 16:00 Луки-Энергия 2:1 Динамо СПб
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