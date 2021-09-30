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Звезда - Зенит-2

30.09.2021, Четверг, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Нова Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Звезда - Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 13:00 Зенит-2 2:1 Звезда
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
16 тур
12 ноября, четверг 14:00 Звезда 0:0 Зенит-2
15 тур
7 ноября, суббота 13:00 Зенит-2 4:2 Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
17 тур
9 ноября, суббота 13:00 Зенит-2 2:0 Звезда
5 тур
16 августа, пятница 17:00 Звезда 0:2 Зенит-2
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