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Волна - Муром

30.09.2021, Четверг, 17:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Волна - Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Муром 0:1 Волна
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