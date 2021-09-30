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Чертаново - Олимп-Долгопрудный-2

30.09.2021, Четверг, 16:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Чертаново - Олимп-Долгопрудный-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 2:1 Чертаново
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