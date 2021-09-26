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Чита - Тверь

26.09.2021, Воскресенье, 09:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Чита - Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 16:00 Тверь 1:1 Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
29 тур
12 июня, суббота 09:00 Чита Тверь
2 тур
12 августа, среда 17:00 Тверь 4:2 Чита
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