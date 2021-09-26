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Чертаново - Химик

26.09.2021, Воскресенье, 13:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Чертаново - Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 17:00 Химик 0:0 Чертаново
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