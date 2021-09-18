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Кайрат - Тверь

18.09.2021, Суббота, 16:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Кайрат - Тверь
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