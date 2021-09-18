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Динамо СПб - Ленинградец

18.09.2021, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Динамо СПб - Ленинградец
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 18:00 Ленинградец 4:0 Динамо СПб
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