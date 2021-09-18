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Волна - Торпедо Вл

18.09.2021, Суббота, 16:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Волна - Торпедо Вл
Россия. Кубок (2021/2022)
1/64 финала
11 августа, среда 18:00 Волна 0:2 Торпедо Вл
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