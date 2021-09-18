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Знамя Труда - Олимп-Долгопрудный-2

18.09.2021, Суббота, 14:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Знамя Труда - Олимп-Долгопрудный-2
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