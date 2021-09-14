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Чита - Кайрат

14.09.2021, Вторник, 10:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур Чита - Кайрат
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