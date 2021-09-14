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Олимп-Долгопрудный-2 - Волна

14.09.2021, Вторник, 16:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур Олимп-Долгопрудный-2 - Волна
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