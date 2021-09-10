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Чита - Динамо СПб

10.09.2021, Пятница, 10:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Чита - Динамо СПб
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 17:00 Динамо СПб 2:2
(11:10)п		 Чита
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