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Кайрат - Красава

10.09.2021, Пятница, 16:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Кайрат - Красава
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