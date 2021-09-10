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Муром - Олимп-Долгопрудный-2

10.09.2021, Пятница, 18:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Муром - Олимп-Долгопрудный-2
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