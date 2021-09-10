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Волна - Химик

10.09.2021, Пятница, 18:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Волна - Химик
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Химик 0:0
(1:3)п		 Волна
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