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Тверь - Зенит-2

04.09.2021, Суббота, 15:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Тверь - Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
22 тур
29 апреля, четверг 17:00 Тверь 0:1 Зенит-2
7 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Зенит-2 3:1 Тверь
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