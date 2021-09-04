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Красава - Динамо СПб

04.09.2021, Суббота, 16:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Красава - Динамо СПб
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