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Енисей-М - Знамя Труда

04.09.2021, Суббота, 13:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Енисей-М - Знамя Труда
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