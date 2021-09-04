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Олимп-Долгопрудный-2 - Динамо-2

04.09.2021, Суббота, 16:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Олимп-Долгопрудный-2 - Динамо-2
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