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Звезда - Чита

03.09.2021, Пятница, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Нова Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Звезда - Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
20 тур
17 апреля, суббота 09:00 Чита 0:2 Звезда
9 тур
6 октября, вторник 14:00 Звезда 5:0 Чита
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