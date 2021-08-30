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Балтика-БФУ - Ленинградец

30.08.2021, Понедельник, 15:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур Балтика-БФУ - Ленинградец
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