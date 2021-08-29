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Динамо СПб - Кайрат

29.08.2021, Воскресенье, 15:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур Динамо СПб - Кайрат
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