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Муром - Чертаново

29.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур Муром - Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
25 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Чертаново 2:0 Муром
13 тур
14 октября, суббота 14:00 Муром 2:0 Чертаново
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