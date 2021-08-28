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Зенит-2 - Чита

28.08.2021, Суббота, 13:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур Зенит-2 - Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
19 тур
14 апреля, среда 00:00 Чита 1:1 Зенит-2
10 тур
9 октября, пятница 13:00 Зенит-2 3:0 Чита
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