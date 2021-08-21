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Тверь - Балтика-БФУ

21.08.2021, Суббота, 16:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Тверь - Балтика-БФУ
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