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Красава - Зенит-2

21.08.2021, Суббота, 16:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Красава - Зенит-2
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