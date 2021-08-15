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Чита - Балтика-БФУ

15.08.2021, Воскресенье, 09:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур Чита - Балтика-БФУ
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