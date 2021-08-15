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Муром - Шинник

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур Муром - Шинник
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 15 августа 2021, 18:54

    Ура победа)

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 15 августа 2021, 12:39

    Вперед Шинник

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