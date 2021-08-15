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Торпедо Вл - Химик

15.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур Торпедо Вл - Химик
Россия. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
1 сентября, суббота 00:00 Торпедо Вл 0:3 Химик
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