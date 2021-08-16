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Казанка - Чертаново

16.08.2021, Понедельник, 17:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур Казанка - Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
30 марта, пятница 19:00 Казанка 0:2 Чертаново
5 тур
18 августа, пятница 18:00 Чертаново 3:0 Казанка
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