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Кайрат - Луки-Энергия

07.08.2021, Суббота, 14:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Кайрат - Луки-Энергия
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