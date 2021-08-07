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Знамя Труда - Муром

07.08.2021, Суббота, 18:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Знамя Труда - Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
30 тур
15 июня, вторник 14:00 Знамя Труда 4:1 Муром
1 тур
9 августа, воскресенье 15:00 Муром 2:1 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
8 тур
6 сентября, пятница 16:30 Знамя Труда 2:2 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
24 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Муром 1:3 Знамя Труда
12 тур
6 октября, суббота 13:00 Знамя Труда 2:4 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 14:00 Знамя Труда 0:0 Муром
9 тур
15 сентября, пятница 15:00 Муром 1:0 Знамя Труда
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
23 июля, воскресенье 14:00 Знамя Труда 1:1
(4:3)п		 Муром
Россия. Кубок (2016/2017)
1/256 финала
16 июля, суббота 18:00 Муром 0:2 Знамя Труда
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