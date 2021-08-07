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Шинник - Динамо-2

07.08.2021, Суббота, 18:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Шинник - Динамо-2
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