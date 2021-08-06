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Енисей-М - Казанка

06.08.2021, Пятница, 09:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Енисей-М - Казанка
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