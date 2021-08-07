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Химик - Олимп-Долгопрудный-2

07.08.2021, Суббота, 16:00 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Химик - Олимп-Долгопрудный-2
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